Константин Сонин о выборах в Британии

Про Брекзит трудно сказать что-то хорошее. Экономически - это целиком вредная, протекционистская мера, калечащая и торговлю, и внутренние рынки. Получение благоприятных условий в торговых договорах - хотя бы до того уровня, который есть сейчас - займёт годы, если не десятилетия. Однако, судя по предварительным результатам сегодняшних выборов, британский избиратель твёрдно решил, что "лучше ужасный конец, чем ужас без конца" и вручил консерваторам твёрдый, серьёзный мандат на осуществление Брекзита и пять лет правления. "Гуттаперчивый дядя", павлин и болтун Борис Джонсон становится премьер-министром на плечах крупного парламентского большинства. 31-го января Великобритания покинет ЕС.

Если есть что-то приятное в этом результате - это провал Джереми Корбина в качестве лидера лейбористов. Зацикленность Джонсона на Брекзите давала оппозиции возможность повторить успех Тони Блэра двадцатилетней давности, выиграть голоса и бизнеса, и интеллектуалов. Вместо этого Корбин представил ультра-левую программу, сопровождая её риторикой чуть ли не столетней давности. Результат, если экзит-полл BBC/ITV/Sky News прав - результата хуже у лейбористов не было с 1930-го года. Понятно, что у граждан-потенциальных избирателей лейбористов кипит возмущение, но надо быть Трампом - или вот, Джонсоном - чтобы этим возмущением умело воспользоваться в электоральном смысле. А Корбину показалось, что это удачный случай продать залежалый товар - ту же национализацию.

Что теперь ждёт британцев. Что хорошо - это то, что вредоносный Брекзит будет теперь быстрым и можно будет сразу заняться минимизацией ущерба. Остальные части программы у консерваторов вполне разумные - среди прочего, в ходе избирательной кампании Джонсон решительно пообещал большие государственные расходы, что, возможно, адекватно в нынешней ситуации. Это, может, и не лучшая экономическая политика, но она хотя бы отвечает запросам большого спектра избирателей и, значит, у правительства будут не так сильно связаны руки.

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