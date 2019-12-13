Соболь и Албуров проиграли в суде Мосгортрансу и «Автомобильным дорогам»

Симоновский суд Москвы постановил взыскать с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и Любови Соболь 657 тысяч рублей по иску Мосгортранса, 1 млн 561 тысяч рублей по иску предприятия «Автомобильные дороги». Об этом сообщает «МБХ медиа».

«Класс. Особенно с учетом того, что до акции я даже не дошел — задержали и посадили на 10 суток еще на подходах», — написал Георгий Албуров в Twitter, комментируя одно из решений суда.

13 декабря суд также должен вынести решение по иску и Московского метрополитена.

Мосгортранс, Московский метрополитен и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к Георгию Албурову и Любови Соболь для получения компенсации за якобы полученные убытки из-за акций 3 августа в Москве. При этом «Автомобильные дороги» предоставили в качестве доказательств документы без подписей и печатей.

Ранее Мосгортранс, Московский метрополитен и «Автомобильные дороги» подали иски к организаторам акции 27 июля. 10 сентября Коптевский суд Москвы взыскал с них более 1,2 млн руб. по иску Мосгортранса в качестве возмещения ущерба, который якобы был вызван перекрытием проезжей части участниками акции. 11 сентября началось рассмотрение аналогичного иска к оппозиции от ГБУ «Автомобильные дороги» на сумму 11,5 млн руб. Также иски после акций к оппозиционерам подавали компания по прокату авто, служба такси, владельцы ресторана, МВД и прокуратура.