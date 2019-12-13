ЦБ снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 пункта, до 6,25% годовых, сообщается на сайте ЦБ. Предыдущее изменение происходило 25 октября.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Прогноз годовой инфляции составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

7 февраля 2020 года Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего очередного снижения ключевой ставки.

Отметим, что ЦБ снижает ключевую ставку уже 5 раз подряд.