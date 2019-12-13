Госдума одобрила запрет на использование деклараций об амнистии капитала в уголовных делах

Депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс, запрещающие силовикам изымать специальные декларации, поданные в рамках амнистии капиталов, и использовать их против бизнеса в уголовных делах. Об этом сообщает РБК.

Закон запрещает правоохранительным органам изымать спецдекларации во время следственных действий. А включенные в них сведения и сам факт подачи декларации отнесены к недопустимым доказательствам, которые не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения или использоваться в качестве доказательств. Единственное исключение — если их предоставляет для приобщения к делу автор декларации.

«Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию гарантий, предусмотренных законодательством в рамках «амнистии капитала», — говорит председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, в сентябре 2019 года ФСБ изъяла декларацию совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, поданную в рамках амнистии капиталов, и использовали ее как доказательство его вины. В октябре судья Верховного суда Александр Ботин посчитал, что ФСБ действовала без нарушений, однако зампред Верховного суда Владимир Давыдов это решение отменил, а президиум ВС подтвердил «абсолютный запрет» на применение деклараций в качестве доказательств в любых делах.