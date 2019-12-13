Обнаружены тела шести жертв новозеландского вулкана

Во время операции на Уайт-Айленде обнаружены шесть тел тех, кто ранее считался пропавшими без вести при извержении вулкана, сообщает Associated Press.

В пятницу новозеландские военные в защитных костюмах высадились на Уайт-Айленд и обнаружили шесть из восьми тел, которые, как считается, находились там.

«Мы знаем, что воссоединение не ослабит этого чувства потери или горя, потому что я не думаю, что что-то может это сделать. Но мы, новозеландцы, почувствовали обязанность позаботиться о том, чтобы вернуть пропавших членов их семей обратно», - заявила премьер-министр Хасинда Ардерн на пресс-конференции.

Операция была рискованной, так как токсичные вулканические газы все еще выходят из кратера вулкана, а ученые говорят, что может произойти еще одно извержение, подобное тому, что случилось в понедельник.

Найденные тела на вертолете были переправлены на ближайший корабль. Их доставят в Окленд для опознания. Считается, что это австралийцы, так как их было большинство среди посетителей во время извержения.

Следующая операция запланирована для поиска двух последних тел. Предполагается., что это тела новозеландского гида и капитана судна, который доставил туристов на остров. Их будут искать, в том числе и в море, для этого будут задействованы водолазы.