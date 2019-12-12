Депутаты решили наказывать за участие в мероприятиях нежелательных НКО за рубежом

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства намерена разработать законопроект об ответственности за участие за рубежом в мероприятиях НКО, признанных в России нежелательными. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, передает «Интерфакс». Идею уже поддержали в прокуратуре и Минюсте.

По словам депутата, сейчас 19 таких НКО. Наиболее активно из них за границей работают четыре. «По вопросу, связанному с обучением российских граждан за границей на курсах нежелательных неправительственных организаций. У нас есть сегодня ответственность административная и уголовная, если это происходит в России, но учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, поэтому все перекочевали за границу», — пояснил Пискарев.

По его данным, НКО, в которых проходят обучение россияне, работают по четырем направлениям: технологии вмешательства в выборы, подготовка протестных неразрешенных акций, «пропаганда либерализации наркопотребления» и вовлечение несовершеннолетних в протестные неразрешенные акции.