Путин увязал внедрение цифровых технологий и новое толкование Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что «сама жизнь, ее развитие требуют все нового и нового осмысления Конституции». На встрече с судьями Конституционного суда он отметил, что «внедрение цифровых технологий требует создания соответствующей правовой базы», а новое законодательство в этой сфере будет развиваться «на основе толкования положений Конституции».

«Прежде всего это касается обеспечения должного баланса между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека <…> И сложность здесь заключается как раз в том, что в силу абстрактности ряда конституционных положений их интерпретация может быть разной, да и представления людей об общем благе, о справедливости тоже, как известно, разнятся и разнятся подчас существенно. Поэтому закон практически всегда — это компромисс интересов», — сказал Путин.

Он отметил, что законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека: «Говорю именно о стандартах, а не о перечне прав. Их декларирование даже в Основном законе не означает, к сожалению, практики их соблюдения. Нужны соответствующие, четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицание».