Елена Лукьянова: Конституции бывают разные

Да-да, я уже все знаю, что вы мне сейчас скажете. И про суслика, которого не видно, но он есть. И про Конституцию, которую видно, но ее нет. И стаканчик черным хлебушком накроете, и стебаться будете. Но! Бывают Конституции, которые уже завоеваны и выстраданы. А бывают такие как у нас - желанные, но еще не достигнутые сознанием и общественной практикой, но, тем не менее, значимые. Когда они принимаются, это еще не совсем настоящие конституции. Это тексты, написанные на бумаге. И нужно выстрадать, осознать и завоевать то, что в них написано. Что, собственно, и происходит в России. Тяжело, больно, кроваво. Порой кажется, что безнадежно.

Свобода стоит того, чтобы за нее бороться! И наша Конституция тоже. Никогда не сдавайтесь!

С днем Конституции! Россия будет свободной!

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