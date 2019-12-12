Геннадий Гудков: Страна с прекрасно-преступной Конституцией

Сегодня, если кто запамятовал, день ГЛАВНОГО ЗАКОНА России — Конституции. Не поздравляю, вечером выпейте за ее избранные статьи не чокаясь. Потому что первые 2 главы, прекрасные главы про ПРАВА И СВОБОДЫ, давно умерли. Не верите — спросите у вновь назначенного Фадеева из СПЧ, он вам на пальцах объяснит, почему россиянам права и свободы вредны, и как они ведут народ к свержению закостеневшей власти, решившей править Россией вечно.

Зато вторая часть Конституции, реакционно-монархическая, принятая «под царя» на костях расстрелянного Парламента, доведена нынешним режимом до совершенства. Она по большому счету — преступна, так как уничтожает права Парламента и Суда, дает возможность захватить и долго удерживать власть, вплоть до диктатуры. Думаю, скоро эту часть окончательно «заточат» под пожизненное правление Путина, чтобы он мог гробить Россию и дальше, после 2024 года.

Поэтому праздник сегодня только в одном месте — в Кремле. Там сегодня поднимают тосты и произносят фальшивые речи за похороненную ими Конституцию, которая дала этим людям возможность узурпировать власть и снова жестко загнать народ в стойло (да извините меня за прямоту и откровенность). Вот так и живем: без Конституции, законности, справедливости и при полном забвении народовластия. Аминь!

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