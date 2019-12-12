Подозреваемый в убийстве Шеремета сообщил в Facebook о приходе силовиков

Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под именем Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!» — написал он в Facebook.

Украинские СМИ отмечают, что Антоненко приостановил музыкальную карьеру и стал сержантом Сил специальных операций.

Также сообщалось о задержании врача-волонтера Юлии Кузьменко, а также еще двух военнослужащих — Петра Кияна и Яны Дугарь.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве.