Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

На Украине полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков. Вскоре суд изберет им меру пресечения, написал Аваков в Facebook.

«Это результат сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», — отметил он, не назвав при этом имен подозреваемых.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко была подорвана машина Алены Притулы, владелицы «Украинской правды». Ее в машине не было, в ней находился только Шеремет, который ехал на эфир на радио «Вести». Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк тогда сказал, что в машине было заложено самодельное взрывное устройство, мощностью от 0,4 до 0,6 кг в тротиловом эквиваленте.

Павел Шеремет — белорусский, российский и украинский журналист. С 1996 по 2008 годы работал специальным корреспондентом, ведущим и автором документальных программ на ОРТ и Первом канале. После был ведущим на РЕН ТВ и Общественном телевидении России, в 2009 году — редактором отдела политики и общества в журнале «Огонек». В последние годы жизни постоянно жил на Украине, где сотрудничал с «Украинской правдой», телеканалом «24» и радио «Вести».