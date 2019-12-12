Срок ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» из-за пожара увеличится минимум на полгода

Ущерб, нанесенный пожаром авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», можно будет посчитать, лишь когда он будет потушен. Однако сдача корабля после ремонта сдвинется из-за инцидента в энергоотсеке минимум на полгода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Пожар на загоревшемся во время ремонта «Адмирале Кузнецове» локализован, но все еще не потушен. По словам президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, ущерб, нанесенный кораблю, оценят, когда можно будет пройти в пострадавшие отсеки.

Источник «Интерфакса» отмечает, что для того чтобы пострадавший энергоотсек отремонтировать, понадобится минимум полгода. «Плюс еще полгода, чтобы достать материалы, кабели разного сечения, разной номенклатуры. На складах этого, скорее всего, нет уже давным-давно», — говорит он. Дизельные отсеки обеспечивают резервное питание авианосца, и без них он будет небоеспособен. А если окажется, что в отсеке горят и электрокабели, их перетяжка потребует «очень больших затрат».

До происшествия Алексей Рахманов заявлял, что ремонт и модернизация авианосца идут по графику и завершатся в 2022 году. А летом 2019 года главком ВМФ Николай Евменов говорил, что флот рассчитывает получить отремонтированный крейсер в 2021 году.