«Ъ»: Левченко уходит с поста губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, Левченко сам написал заявление, а указ президента появится в ближайшие часы.

В правительстве Иркутской области сообщили, что Левченко находится в Москве и проводит встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ранее «Ъ» писал, что вероятная отставка Левченко активно обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента. Необходимость увольнения губернатора мотивировали тем, что он не справился с последствиями летнего наводнения в регионе.

Врио губернатора может быть назначен помощник президента Анатолий Серышев, говорит источник «Ведомостей». Он родом из Иркутской области, выходец из спецслужб. С июня 2018 года является помощником президента, курирующим кадровые вопросы. Он также председатель Совета при президенте по делам казачества.

В 2015 году Левченко стал первым губернатором от парламентской оппозиции (КПРФ), который смог выиграть выборы у представителя «Единой России» с момента возвращения прямых выборов губернаторов. В 2018 году КПРФ обошла «Единую России» на выборах в Иркутскую областную думу, получив 19 мандатов из 45 при 17 у ЕР.

«У меня была кое-какая информация о предвыборной ситуации в Иркутской области — рейтинги там и т.д. Так вот, в сентябре следующего года Левченко вполне мог выиграть выборы. Ему, конечно, пришлось бы нелегко, но шансы на победу в случае организации грамотной кампании у него были приличные. Видимо поэтому власти решили не рисковать. Случившееся в Иркутске — это еще одно подтверждение того, что к «системной» оппозиции режим все чаще относится как к несистемной», — написал в Facebook политолог Аббас Галлямов.

«Отставка Левченко еще одно доказательство того, до какой степени демиурги внутренней политики не доверяют избирателям и собственной «социологии». Ведь не дай бог Левченко еще раз выборы выиграл бы после всех рассказов федеральных СМИ о его «крайней непопулярности» у населения», — отмечает политолог Константин Калачев.