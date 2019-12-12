Питание каждой шестой семьи в России ухудшилось

Исследование Росстата свидетельствует о том, что у 16% российских семей ситуация с питанием осложнилась. Хуже всего обстоят дела у неполных и многодетных семей, а также у тех, что состоят полностью из пенсионеров. Об этом сообщает РБК.

Исследование показывает ситуацию в 2018 году. У 71,3% домохозяйств питание за год никак не изменилось, а у 12% семей даже улучшилось. Однако доля семей, которым достаточно еды и они едят то, что хотят есть, сократилась с 52,3% в 2013 году до 51,7% в 2018-м.

Иногда или часто недостаточно еды у 7,7% неполных семей, 7,5% многодетных и 7,1% семей пенсионеров.

При этом в усредненной российской семье 34,3% бюджета уходит на питание. А когда респондентов попросили оценить возможность «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, 74% заявили, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. У 11,1% данная необходимость вызывает «большие затруднения». Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно для каждой семьи.