Первый фигурант «московского дела» обратился в ЕСПЧ

Жалобу в Европейский суд по правам человека подал Владислав Синица, осужденный на пять лет колонии за твит о силовиках. Как сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в своей жалобе Синица утверждает, что суды фактически не обсуждали его показания относительно мотивации его действий. Вынося приговор, суд первой инстанции принял во внимание исключительно доказательства стороны обвинения.

По словам Синицы, публичное высказывание директора Росгвардии Виктора Золотова о том, что приговор является слишком мягким, нарушило презумпцию его невиновности.

«Несмотря на резкую форму, высказывания заявителя не могут рассматриваться как подстрекательство к насилию или его оправдание, а также как подстрекательство к ненависти или нетерпимости, а скорее должны оцениваться как критика государственного покровительства и поощрения насилия в отношении мирных демонстрантов. Наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет является явно неадекватным действиям заявителя и не может рассматриваться как необходимое в демократическом обществе. Речь идет о нарушении статей 6 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — цитирует Чиков заявление Синицы в ЕСПЧ.

Владислав Синица был осужден за публикацию в Twitter комментария о деанонимизации силовиков, участвовавших в разгоне протестных акций в Москве. Он стал первым фигурантом «московского дела», обратившимся в Европейский суд по правам человека.