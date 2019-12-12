Яна Рачинского оштрафовали по закону об «иностранных агентах»

Тверской районный суд Москвы в пятый раз оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества «Мемориал» Яна Рачинского. Как передает «Медиазона», судья Мария Сизинцева признала его виновным в нарушении закона «об иностранных агентах» из-за отсутствия маркировки на сайте «1968. Год прав человека».

Ранее сегодня суд на 300 тыс. руб. оштрафовал ПЦ «Мемориал» за отсутствие маркировки в Twitter-аккаунте.

За последние месяцы на правозащитный центр «Мемориал», общество «Международный Мемориал» и их руководителей составили 28 протоколов из-за отсутствия маркировки «иностранного агента». Суды рассмотрели 13 из них, общая сумма штрафов по всем делам достигла 2,7 млн руб.