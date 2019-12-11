Петербургский художник loketski показал, как статьи Конституции покрываются мхом

12 декабря в День Конституции России анонимный стрит-арт художник loketski опубликовал в своем Instagram работу «Текст»: написанные на покрывающейся мхом, разрушающейся плите выдержки из статей 14, 29, 31, 35 Конституции. Эти статьи гарантируют, что Россия — светское государство, свободу мысли и слова, СМИ и запрет цензуры, свободу собраний, а также право частной собственности.
«Текст, который мы теряем. Текст, который мы сегодня чествуем. В том состоянии, в котором пребывает главный закон страны, он достоин такого памятника. Чтобы помнили, что лежит на обочине, покрывается мхом, и с каждым годом все ближе и ближе к забвению», — пишет автор о своей работе. Он предлагает сегодня вспомнить, о чем говорит текст Конституции, «пока он совсем не превратился в труху».
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"Текст" 📄 (вросшая в землю бетонная плита с останками керамики, акрил) Текст, который мы теряем. Текст, который мы сегодня чествуем. В том состоянии, в котором пребывает главный закон страны, он достоин такого памятника. Чтобы помнили, что лежит на обочине, покрывается мхом, и с каждым годом все ближе и ближе к забвению. Цензура на федеральных телеканалах, в театре и в кино, в выставочной деятельности. Самоцензура под страхом прихода силовиков. Страх отъема бизнеса. Гос. дотации на экспансию РПЦ в каждый двор, протекция для экспансии в школу. Попытки влияния православных клириков на светскую жизнь. "Охота на ведьм" с помощью закона об оскорблении чувств верующих. Необходимость согласовывать мирные митинги, защищаться от полицейского произвола бумажными стаканчиками. Карательное правосудие для несогласных, для тех, кто имеет храбрость говорить правду Давайте хотя бы сегодня вспомним, о чем говорит текст Конституции, пока он совсем не превратился в труху. В работе процитированы выдержки из статей 14, 29, 31, 35 Конституции Российской Федерации. Автор фото 1-6 (день) : Иван Петров; 7-8 (ночь) Loketski _________ 📍Старожиловская ул. 2, Парголово Координаты: 60.074104, 30.324828 _________ #конституция #конституциярф #деньконституции #стритартспб #стритарт #стритарт_спб #street_art_spb #street_art #loketski