Петербургский художник loketski показал, как статьи Конституции покрываются мхом

12 декабря в День Конституции России анонимный стрит-арт художник loketski опубликовал в своем Instagram работу «Текст»: написанные на покрывающейся мхом, разрушающейся плите выдержки из статей 14, 29, 31, 35 Конституции. Эти статьи гарантируют, что Россия — светское государство, свободу мысли и слова, СМИ и запрет цензуры, свободу собраний, а также право частной собственности.

«Текст, который мы теряем. Текст, который мы сегодня чествуем. В том состоянии, в котором пребывает главный закон страны, он достоин такого памятника. Чтобы помнили, что лежит на обочине, покрывается мхом, и с каждым годом все ближе и ближе к забвению», — пишет автор о своей работе. Он предлагает сегодня вспомнить, о чем говорит текст Конституции, «пока он совсем не превратился в труху».