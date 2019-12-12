Лидер Мьянмы отрицает геноцид рохинджа в Международном суде в Гааге

Лидер «Национальной лиги за демократию» и глава МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила в Международном суде в Гааге, что отрицает вину в геноциде против мусульман рохинджа. По словам фактического лидера страны, исход сотен тысяч представителей этой народности в Бангладеш стал результатом битвы с повстанцами, сообщает Associated Press. Аун Сан Су Чжи также отрицает, что армия Мьянмы убивала мирных жителей, насиловала женщин и подожгла дома в 2017 году.

Сторона обвинения видит в действиях армии преднамеренную кампанию по этнической чистке и геноциду, вынуждающую покинуть дома и бежать в другую страну 700 тысяч рохинджа. Беженцы из лагеря в бангладешском городе Кутупалонге надеются на то, что суд примет их сторону: «Военные оцепили людей и убили их — разве это не геноцид? Будут ли эти действия оправданы, если Су Чжи так скажет?»

В Международный суд в Гааге с иском к Мьянме обратилась группа юристов из Гамбии, действующая от имени Организации исламского сотрудничества из 57 стран. Гамбия утверждает, что геноцид в отношении рохинджа был и продолжается.

В ответ Су Чжи обвинила Гамбию в вводящем в заблуждение и неполном отчете о том, что произошло в штате Мьянмы Ракхайн в августе 2017 года.

В 1991 году Аун Сан Су Чжи была заочно награждена Нобелевской премией мира за защиту демократии и прав в Мьянме, в которой тогда правила военная хунта.

Мьянма, большинство населения которой буддисты, постоянно отрицает нарушения прав человека и военные операции в штате Ракхайн. По итогам расследования, проведенного ранее ООН, было рекомендовано привлечь к ответственности главных военных командиров Мьянмы по обвинению в геноциде, в совершении преступлений и преступлений против человечности за расправу над рохинджа. В начале 2019 года Независимая международная миссия по выявлению фактов в Мьянме заявила, что насилие в отношении рохинджа со стороны армии носило системный характер.