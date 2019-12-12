Парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Депутаты украинского парламента поддержали проект закона, который продлевает на год особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год. Как передает «Громадское», за документ проголосовали 320 депутатов. Против выступили представители «Голоса», «Батькивщина» воздержалась.

Законопроект об особом статусе Донбасса, который продлевает старый закон, состоит только из одной фразы, в ней 2019 год заменили на 2020-й. На рассмотрение Верховной рады его передали 10 декабря депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Закон определяет, что особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях осуществляют исключительно органы местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. Однако фактически закон никогда не действовал, отмечает «Громадское». В его 10-й статье прописаны условия, без выполнения которых выборы на оккупированных территориях невозможны. Это вывод незаконных вооруженных формирований, гарантия свободного волеизъявления, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.