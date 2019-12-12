Григорий Мельконьянц к Дню Конституции

День Конституции — это не столько день напечатанных на бумаге преамбулы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и девяти параграфов переходных и заключительных положений, сколько день ценностей, которые заложены в Основной закон страны. И только от нас зависит их защита и следование им в повседневной жизни.

Интересный факт:

Указом президента России от 5 августа 1996 года установлено, что специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции России является официальным символом президентской власти.

За сутки до своей инаугурации, назначенной на 7 мая 2000 года, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин отменил указ 1996 года о президентских регалиях. Специальный экземпляр текста Конституции был лишен официального статуса символа президентской власти.

Обе церемонии вступления Путина в должность президента России — в 2000 и 2004 годах, а также церемония вступления в должность президента России Дмитрия Медведева в 2008 году проходили с использованием того же самого специального экземпляра Конституции. Это стало традицией, но формально не является обязательным и ничем не предписано: начиная с 2000 года, президент России вправе произносить клятву, возложив руку на любое издание Основного закона.

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