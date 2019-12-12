Авианосец «Адмирал Кузнецов» загорелся во время ремонтных работ

Во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», начавшемся в энергоотсеке во время ремонтных работ, пострадали несколько человек, шестеро спасены, еще трое считаются пропавшими. По данным источника «Интерфакса», пожар начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе, сейчас горит дизельное топливо и огонь распространился на 600 кв.м.

«Адмирал Кузнецов» находился на ремонте после возвращения в феврале 2017 года из Средиземного моря, где участвовал в военных операциях в Сирии. В апреле 2018 года был заключен госконтракт на ремонт и модернизацию авианосца с центром судоремонта «Звездочка». Корабль должен был получить морской вариант комплекса ПВО «Панцирь», новые котлы, насосы и новые полетные системы. В 2018 году во время ремонта на палубу авианосца упал один из кранов плавучего дока, тогда в Минпромторге заявили, что повреждения крейсера незначительные.