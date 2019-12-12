Россия выдворила двух дипломатов ФРГ

Два сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве ответной меры должны покинуть Россию в течение семи суток, сообщили в МИД России. Перед этим посол Германии Геза Андреас фон Гайр был вызван в российский МИД, где пробыл около 20 минут и покинул ведомство без комментариев СМИ, передает ТАСС.

«Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персоной нон грата. В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персоной нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания», — цитирует агентство сообщение МИД.

Ранее Германия выслала двух российских дипломатов в связи с тем, что немецкие власти считают россиян виновными в организации убийства в Берлине Зелимхана Хангошвили.

Президент России Владимир Путин говорил, что Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, а Москва неоднократно ставила вопрос о его выдаче. Путин отмечал, что выслать российских дипломатов со стороны Германии было некорректно. Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в ответ заявлял, что Берлину ничего не известно о запросе Москвы на выдачу Хангошвили.

Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. Задержанный подозреваемый прилетел в Германию под вымышленным именем. Возможно, он — бывший спецназовец ФСБ Вадим Красиков, писали СМИ. Немецкая прокуратура считает, что за убийством могут стоять российские власти.

