В Новой Зеландии ожидают нового извержения вулкана

США отправит в Новую Зеландию более 1 млн квадратных сантиметров донорской кожи для пострадавших от извержения вулкана. Тем временем может произойти новое извержение, которое помешает эвакуации с острова тех, кто считается без вести пропавшими. В реанимации сейчас с тяжелыми ожогами находятся порядка 20 человек. 8 человек погибли при извержении или позже в больницах, а судьба еще 8-ми неизвестна.

Викторианский институт судебной медицины Австралии предоставляет кожу пострадавшим от ожогов при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд — у них имеется около 10 тыс. квадратных сантиметров кожи, столько же может выделить Служба пожертвований органов и тканей в Сиднее. Глава Совета здравоохранения округа Манукау доктор Питер Уотсон сказал, что из США заказано еще 1,2 млн квадратных сантиметров кожи, сообщает TVNZ.

Полиция собирается в пятницу посетить остров Уайт-Айленд, чтобы найти тела жертв вулкана, которые сейчас считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters. По словам властей на острове не зафиксировано никаких признаков жизни.

По данным BBC, операция может не состояться, так как в ближайшие 24 часа, по прогнозам сейсмологического агентства GeoNet, может произойти еще одно извержение, а на острове много ядовитого газа, что может затруднить работу полиции. Сейчас собираются пробы воздуха при помощи дронов. Родственники пропавших без вести надеются, что тела будут найдены в ближайшее время.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что будет проведено расследование этой трагедии, в рамках которого будут рассмотрены более широкие вопросы, включая доступ к вулканическим участкам по всей Новой Зеландии.

Извержение на популярном у туристов острове произошло 9 декабря. Во время происшествия там находились 47 человек. Двадцать четыре из них были из Австралии, девять из Соединенных Штатов, пять из Новой Зеландии, четыре из Германии, по два из Китая и Великобритании и один из Малайзии.