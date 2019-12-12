Британская компания предлагает России бесплатные антибиотики для больных муковисцидозом

Британская компания «ГлаксоСмитКляйн», производящая жизненно необходимый антибиотик «Фортум», предложила безвозмездно распределить через благотворительные фонды и лечебные учреждения необходимое количество лекарства для российских пациентов с муковисцидозом. Об этом сообщает «Новая газета».

Ранее компания ушла с российского рынка, потому что приоритет в госзакупках стал отдаваться дженерикам, побочные эффекты которых до конца не изучены. На круглом столе в Общественной палате представитель компании рассказал, что теперь им требуется разрешение на поставку и сотрудничество с министерством здравоохранения. Соглашение еще не было достигнуто.

Производители другого необходимого антибиотика «Колистин», представители компании «Тева», который также пропал с рынка из-за необходимости перерегистрации препарата, сообщили о невозможности возобновления поставки в течение шести месяцев. Представитель Минздрава посоветовала благотворительным организациям обеспечить остро нуждающихся пациентов, закупив препарат в других странах и доставив почтой.

Средняя продолжительность жизни больных муковисцидозом в России — 12 лет. В развитых странах Северной Америки и Европы — 50. Представители пациентского сообщества и «Новая Газета» намерены обратиться в суд с иском против министерства здравоохранения и министерства промышленности и торговли, действия которых нарушают конституционное право больных с муковисцидозом — право на жизнь.