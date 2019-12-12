«Что-то многовато»: Путин узнал о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что согласно прогнозам по итогам 2019 года неисполнение расходов федерального бюджета составит 1 трлн рублей. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

«Такого, конечно, никогда не было у нас еще. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд», — отметил Кудрин. На что Путин отреагировал фразой: «Нет-нет, что-то многовато».

По словам главы Счетной палаты на 1 ноября финансирование по нацпроектам было осуществлено в среднем лишь на 67%, при этом некоторые проекты получили лишь 20% финансирования. «Так получилось, что сами национальные проекты, как правило, запущены с 1 января. И некоторые мероприятия уточнялись и формулировались до середины года. Поэтому задержалось финансирование национальных проектов и исполнение», — заявил Кудрин. Он также отметил, что сейчас идет нарастание исполнения, и надеется, что в следующем году оно будет более ритмичное.

По словам Кудрина, текущая ситуация говорит о том, что «некоторые процедуры работают очень забюрократизированно, и их пройти иногда сложно», поэтому нужно думать «о снижении бюрократии, упрощении некоторых процедур при прохождении федеральных ресурсов».

Ранее глава Счетной палаты обвинял правительство в том, что российская экономика недополучила триллион рублей.