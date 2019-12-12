После самороспуска парламента выборы в Кнессет Израиля пройдут 2 марта

После самороспуска израильского парламента из-за невозможности сформировать правительственную коалицию выборы нового состава Кнессета назначены на 2 марта 2020 года. Это будут третьи парламентские выборы за год. Об этом сообщает Haaretz.

Собрать коалицию из 61 законодателя в 120-местном парламенте не смогли ни премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ни его соперник Бени Ганц. Ранее Нетаньяху было предъявлено обвинение по трем статьям, включая коррупцию, но судебное разбирательство невозможно до решения об иммунитете спецкомиссии Кнессета, которую также не удалось создать. В среду премьер-министр проконсультировался со своими адвокатами о том, будет ли юридически целесообразно отказаться от своего права требовать иммунитета, чтобы не доводить до роспуска парламента. До этого, во вторник, Ганц заявил, что готов вести переговоры с Нетаньяху, если тот не будет запрашивать иммунитет.

Согласно опубликованному во вторник опросу «Канала 13», на очередных выборах партия «Кахоль-лаван» Ганца может получить 37 мест в Кнессете, а «Ликуд» Нетаньяху — 33. При таком раскладе у Бени Ганца может получиться сформировать коалицию, объединившись с другими левоцентристскими партиями.