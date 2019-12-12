ТНТ снял с эфира сериал с Владимиром Зеленским

Сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли оставался в сетке вещания российского телеканала ТНТ всего один день. При этом из первой серий была вырезана шутка про Путина, сообщают «Ведомости».

Первые три серии «Слуги народа» ТНТ показал 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить на ТНТ с 19.00 до 20.30 12 и 13 декабря. Но сейчас на это время поставили сериалы «Интерны» и «СашаТаня». «Ведомости» отмечают, что 11 декабря в 22:00 по мск в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны различные сериалы вместо «Слуги народа».

Представитель ТНТ утверждает, что телеканал изначально не планировал показывать весь сезон сериала с Зеленским и это был «маркетинговый ход по повышению узнаваемости платформы PREMIER», на которой «Слугу народа» можно посмотреть.

11 декабря из первой серии сериала ТНТ вырезал шутку про Путина. При этом восточные регионы ее увидели, а центральные — уже нет. В серии новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Владимир Зеленский, выбирал положенные по статусу дорогие часы. Премьер-министр сказал ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнеся ее название как «хубло», а герой Зеленского переспросил: «Путин – хубло?».