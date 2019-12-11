Пенсионный возраст во Франции планируют поднять с 2027 года

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план пенсионной реформы, вызвавший ранее волну протестов.

По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году. До этого времени формально возраст выхода на пенсию будет оставаться неизменным — 62 года, передает «Интерфакс». Реформа распространится на тех, кто начнет работать в 2022 году, и не коснется граждан, родившихся раньше 1975 года. Система исчисления пенсии будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

Изменения позволят людям, работавшим всю жизнь, с 2022 года получать пенсию в размере как минимум тысячи евро.