На 3,5 года колонии осужден бывший первый замглавы Росгеологии Горринг

235-й гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга. Он признал вину в соучастии в хищении 24,6 млн руб., сообщает ТАСС. Суд не стал назначать дополнительное наказание в виде штрафа, лишения воинского звания майора запаса и запрета занимать руководящие должности.

Как установил суд, Ганжиев (такую фамилию тогда носил Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн руб. за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Деньги переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал переводить деньги за покровительство, обвиняемый потребовал более 5 млн руб.

15 февраля 2011 года он получил от предпринимателя деньги и был задержан, но отпущен под подписку о невыезде. Ганжиев скрылся, сменил фамилию и смог устроиться в «Росгеологию». Вновь его задержали только 7 марта 2019 года.