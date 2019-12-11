Иван Голунов подал заявление в ФСБ на сотрудников полиции

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал в ФСБ заявление о том, что при задержании его били сотрудники полиции. По его словам, формально «этот факт [избиения] до сих пор неизвестен сотрудникам правоохранительных органов», и они неоднократно утверждали, что соответствующее заявление о преступлении не было зарегистрировано, передает «Медуза».

Голунов просит зарегистрировать сообщение о преступлении — подкидывании наркотиков, незаконное применение насилия и спецсредств. Действия полицейских, считает он, подпадают под п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).