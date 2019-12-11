«Московское дело» стало выражением года в России

Главным словом 2019 года члены экспертного совета конкурса «Слово года» назвали «протест», а выражением — «московское дело», сообщает «Новая газета».

Среди слов также были отмечены «Допускай!» (один из лозунгов летних акций за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму) и «пытки» в отношении заключенных.

Среди выражений эксперты поставили на второе и третье место «Я/Мы» (появившееся на обложках деловых газет в знак солидарности с журналистом Иваном Голуновым и используемое как символ поддержки и в других делах) и фраза «клоачный язык» из спорного поста филолога Гасана Гусейнова.

Конкурс также выделил наиболее яркие языковые штампы и примеры языка пропаганды. В этот антирейтинг вошли выражения «иностранный агент», а также «пещерные русофобы» (произнесено президентом Владимиром Путиным) и «глубинный народ» (из статьи помощника президента Владислава Суркова).