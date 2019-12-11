Музейные работники требуют освободить фигурантку дела о столкновении с силовиками в Ингушетии

Открытое письмо сотрудников музеев, активистов и правозащитников в поддержку ингушской оппозиционерки Зарифы Саутиевой, арестованной по делу о столкновении с силовиками митингующих в Магасе, опубликовано правозащитным центром «Мемориал».

Под ним подписались более 50 деятелей культуры, науки, общественных активистов, членов Ассоциации музеев памяти, правозащитников. Они возмущены арестом Зарифы Саутиевой, бывшего заместителя директора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани и требуют прекратить уголовное преследование.

«Зарифа и ее коллеги активно восстанавливают и сохраняют память о жертвах сталинской депортации. Их музей по-настоящему живой — он активно сотрудничает с архивами, с реальными людьми, в чьей судьбе отразилась трагедия ингушского народа, привлекает к такой чрезвычайно важной деятельности молодежь. Коллеги Зарифы Саутиевой из Ассоциации музеев памяти неоднократно встречались с ней на семинарах Ассоциации, слушали ее выступления, участвовали вместе с ней в содержательных дискуссиях», — пишут об обвиняемой авторы письма.

Они также утверждают, что Саутиева во время митинга в Магасе пыталась остановить провокацию и избежать всякого насилия.

Авторы письма отмечают, что Зарифу Саутиеву изнуряют постоянными перемещениями. С 22 ноября она находится в ессентукском изоляторе временного содержания без жизненно необходимых лекарств при диабете II типа и вещей первой необходимости.

Саутиева проходит по делу о столкновениях с силовиками в Магасе 26-27 марта. Ее обвиняют в организации насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Накануне Ессентукский горсуд продлил арест Саутиевой до 11 марта 2020 года. Следствие считает, что слова «Не кидайте стулья, не кидайте… Строй не ломайте, идиоты! Встаньте в строй… Скажите им, чтобы выравнивались и отходили», произнесенные обвиняемой во время столкновения, «носят побудительный характер и направлены на совершение конкретных действий».