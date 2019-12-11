Правительство проработает идею снижения стоимости беспошлинных посылок до €20

Минфин предлагает поэтапно снизить порог беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до €20 к 2022 году. Как пишет «КоммерсантЪ», на документе, подписанном главой ведомства, стоит резолюция премьер-министра Дмитрия Медведева с поручением проработать вопрос для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

С 1 января покупатель из России вправе получить товары из иностранного интернет-магазина без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за этот порог он обязан заплатить пошлину в 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.

Минфин предлагает 1 июля 2020 года снизить беспошлинный порог до €100 за посылку, с 1 января 2021 года — до €50 с единой ставкой таможенных пошлин в размере 15% «превышения стоимости над беспошлинным порогом», а с 1 января 2022 года — до €20 с той же ставкой. Распространить эти положения предлагается на все страны ЕАЭС.