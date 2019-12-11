Кадыров Сокурову: «Вас следовало призвать к ответственности в соответствии с законом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров после выступления члена СПЧ Александра Сокурова на встрече с президентом Владимиром Путиным счел, что режиссера нужно «призвать к ответственности в соответствии с законом».

Сокуров на встрече с президентом призвал «перестать оплачивать необузданную пассионарность кавказского сектора, переосмыслить статус звания «Герой России»: «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают?»

По его мнению, политические вопросы чеченских ситуаций не осмыслены, а отсутствие дискуссии на этот счет — это «очень серьезная, больная проблема, которая касается не только Чечни, но, конечно, всего Северного Кавказа».

«Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всем чеченском народе. Он и ему подобные, если бы не мы, давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство. А жертв, подобных понесенным героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысяч человек больше», — ответил Кадыров в Telegram.

Он отметил, что благодаря первому президенту Чечни Ахмат-Хаджи Кадырову более 7 тыс. человек были амнистированы, выведены из рядов НВФ и разоружены, что «в сотни раз сократило количество гробов, отправляемых из Чечни во все регионы России».

«У вас нет ни собственного мнения, ни собственной гражданской позиции. Вы выполняете чужую волю, задаете вопросы, которые вам поручили задавать другие, подобные вам <…> Если б было не так, вы на заседании Совета по правам человека не стали бы вести подобный разговор, — заявил Рамзан Кадыров. — За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствии с законом».