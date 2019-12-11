Александра Габышева оштрафовали по статье о неповиновении полиции

Якутского шамана Александра Габышев и двоих его сторонников Алексея Брылева и Кирилла Мухтарулина оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

В протоколе указано, что Габышев «во время попытки вручения повестки к следователю вел себя вызывающе, тем самым оказал неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции, вытащив меч, размахивая в сторону сотрудников полиции, и при размахивании порвал форменную куртку сотруднику полиции», сообщила адвокат «Правозащиты Открытки» Ольга Тимофеева.

В отношении Габышева снова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По словам Тимофеевой, это сделал следователь ФСБ, расследующий уголовное дело Габышева о призывах к экстремизму. Теперь Габышев не сможет покинуть Якутск. Но если ему, как и в прошлый раз, в течение 10 дней не предъявят обвинение, мера пресечения будет отменена.

До этого, с момента возбуждения дела и до возобновления похода шамана, следственные действия фактически не велись, отмечает адвокат.

Габышева задержали 10 декабря во время нового похода на Москву для «изгнания Путина». Сообщалось о возбуждении уголовного дела о применении насилия к представителю власти, но в СК эту информацию не подтвердили.