Владимира Путина ознакомят с последним словом Егора Жукова, которое он произнес в суде, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Об этом накануне просил Николай Сванидзе на встрече Совета по правам человека с президентом: «Егор Жуков, я вам должен сказать, принципиальный противник насилия и экстремизма, этот мальчик, это суть всех его выступлений. Владимир Владимирович, распорядитесь, чтобы вам положили на стол текст его последнего слова в суде. Это новое поколение, за ним будущее. Это поколение внутренне свободное с твердой гражданской позицией».

Егора Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно, признав виновным в призывах к экстремизму из-за его видеоблога.

«Единственная социальная политика, которую последовательно проводит Российское государство — это разобщение. Так государство расчеловечивает нас в глазах друг друга; в его глазах мы уже давно расчеловечены. Как иначе объяснить такое варварское отношение к людям с его стороны? Отношение, которое каждый раз подчеркивается избиениями дубинками, пытками в колониях, игнорированием эпидемии ВИЧ, закрытием школ и больниц, и так далее», — говорил он в частности в своем последнем слове на заседании суда.