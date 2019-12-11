Геннадий Гудков: Юрий Лужков – зеркало эпохи

У меня есть свой взгляд на его личность, на ту эпоху, которой он принадлежал и ярким лицом которой он являлся. Типичный советский хозяйственный руководитель, способный работать день и ночь по «претворению планов партии в жизнь». И вот неожиданно — смена строя, революция, поменявшая полмира, и совершенно новый, неизведанный этап развития страны.

Конечно, можно во многом упрекать Лужкова, и увы, есть за что. Это всегда свойственно любому крупному руководителю. Но нельзя забывать, что в начале 90-х в мэрии он сменил ставленника из первых демократов. Просто потому, что тогда городу потребовался, как говорят ныне, опытный кризис-менеджер, способный удержать в узде разваливающееся городское хозяйство, остановить административный и управленческий хаос, наладить взаимодействие столицы с федеральным центром, не допустить коллапса инфраструктуры Москвы. Лужков, обладавший нечеловеческой работоспособностью, эту задачу решил. Как мог, понимал и умел.

Да, он низвел на уровень плинтуса статус муниципального самоуправления, подмяв под себя все районы и сосредоточив в одних руках практически все бюджеты Москвы. Он, безусловно, один из апологетов «ручного управления» огромным городом в ущерб инициативе на местах, но он работал сам, не щадя своего времени, практически без выходных. И он, чего не скажешь о нынешнем поколении губернаторов, никогда не был марионеткой в руках Кремля. Лужков всегда сохранял определенную самостоятельность и независимость, полагаясь на поддержку жителей огромной российской столицы. Тем не менее, он безусловно был плоть от плоти нынешней власти, одним из главных действующих лиц ее истеблишмента, даже несмотря на свое обидное отстранение от поста мэра. А до этого в его жизни было еще одно падение: в конце 90-х его вполне серьезно рассматривали кандидатом на первое кресло в Кремле, но очень скоро эти надежды были жестко разгромлены его оппонентами.

Безусловно, в эпоху Лужкова (а мы имеем право так говорить) в Москве было все то, чем болела и болеет сегодня современная Россия: коррупция, зажим демократии, протекционизм, постепенное сокращение прав и свобод граждан. Но было и другое: огромные инвестиции в город, сумасшедшее по масштабам (увы, не всегда разумное) строительство, преобразившее город. Мосты, новые дороги (про МКАД не забыли?), проспекты и новые микрорайоны росли при Лужкове, как грибы после летнего дождя. В 90-е и начале «нулевых» Москва стала российской Меккой для бизнеса, который в 90-е годы развивался в столице бешеными темпами. И главное, что не подлежит сомнению, Юрий Лужков Москву искренне любил, это чувствовали и признавали даже его оппоненты и недруги.

Мне довелось встречаться и общаться с этим человеком. Гораздо больше уже после его ухода от дел. В личном общении он всегда производил на меня впечатление яркой, неординарной фигуры, до последних дней своей жизни наполненной идеями, мыслями и планами на будущее. И несмотря на все издержки эпохи, он остался яркой личностью, вошедшей в российскую историю. Со своими друзьями и врагами, талантами и просчетами, успехами и неудачами, заблуждениями и искренней верой в правоту своих дел и помыслов. Он был масштабной личностью, в отличие от большинства нынешних мэров и губернаторов, чьи фамилии мы плохо помним во время их правления и забываем на следующий день после их ухода с поста. О личности и «эпохе Лужкова» будут спорить потомки и историки, разные поколения будут давать ему разные оценки. Но несомненно одно: Лужков оставил на нашей грешной земле долгий и яркий след. След, отразивший сложнейшее время перехода России от тоталитарного коммунизма к новой, демократической эпохе, которая давала российскому народу надежду (увы, пока так и не сбывшуюся) на лучшее будущее.

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