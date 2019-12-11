Александр Морозов о сравнении Путиным Донбасса со Сребреницей

Между тем Путин вчера на заседании СПЧ совершенно ясно сказал, что передавать контроль над границей Киеву нельзя, «там будет Сребреница». Ясно, что это не риторика, а то представление о жизни, из которого он исходит. Переубедить его — за счет предложения каких-то форм обеспечения безопасности населения (контингенты НАТО, полицейские многосторонние контингенты и т.д.) — невозможно. Для него ситуация в Донбассе является аналогом боснийской войны. (Причем в этом мифологическом сравнении парадоксальным образом войска ДНР и ЛНР являются аналогом армии боснийских сербов...). Путин не верит в возможность создания сильного консорциума контроля, исключающего геноцид при переходе территории обратно под контроль Киева.

(*все это он заявил прямо на следующий день после «нормандского саммита», т.е. находясь под его впечатлением. Таким образом, все планы демилитаризации ОРДЛО с участием каких угодно международных сил — можно сложить в нижний ящик стола. Сравнение со Сребреницей — лучшее доказательство того, что никакой «формулы Штайнмайера» нет. «Федерализация Украины» в концепции Путина предполагает полное сохранение вооруженных сил сепаратистов при поддержке российской армии.

А это говорит о том, что Зеленский выбрал правильную стратегию: разморозив переговоры, выдвинув ряд инициатив, понятных Парижу и Берлину, он перебросил мяч на сторону Путина. Зеленский показал, что Киев готов к демилитаризации, готов пойти на некоторые компромиссы, а Путин — нет. Для Путина не может быть перехода контроля над границей ни до выборов, ни в первый день после выборов, ни в 115-й день после выборов — вот о чем говорит сравнение со Сребреницей.

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