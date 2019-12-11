Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подала иск к Forbes

Ранее обвинившая в коррумпированности журналистов Forbes группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали иск в Арбитражный суд Москвы к издателю российской версии журнала АО «АС рус медиа». Как сообщают «Ведомости», суть иска пока неизвестна, но в Forbes считают, что через суд они смогут «в цивилизованной форме» разрешить все разногласия.

В октябре Forbes выпустил материал со ссылкой на источники и открытые данные, в котором утверждалось, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, достиг почти 1 трлн руб. Группа «Сафмар» тогда назвала статью откровенной ложью и дискредитацией, а журналистов обвинила в коррумпированности. В конце октября АО «АС рус медиа» направило иск против «Сафмара» с требованием признать не соответствующим действительности и порочащим репутацию заявление о коррумпированности журналистов Forbes.