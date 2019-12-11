Трамп признает иудеев национальностью для борьбы с антисемитизмом в образовании

Президент США Дональд Трамп планирует подписать распоряжение, нацеленное против антисемитизма в студенческих городках. Оно позволит удержать федеральные деньги образовательных учреждений, которые не в состоянии бороться с дискриминацией, сообщает The New York Times.

Распоряжение позволит толковать иудаизм как расу или национальность, а не просто религию, так как в федеральном законодательстве за уклонение от ответственности по созданию благоприятного климата для национальных меньшинств существует наказание. В соответствии с разделом VI Закона о гражданских правах 1964 года департамент образования может отказать в финансировании любого колледжа или образовательной программы с дискриминацией «по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения». Религия не была включена в число защищаемых категорий. Однако в последние годы во многих кампусах появились сторонники Движения против Израиля, в результате чего некоторые еврейские студенты чувствовали себя изгоями или подвергались нападениям.

У идеи Трампа есть и критики, считающие, что такой подход может быть использован для подавления свободы слова и законного протеста против политики Израиля в отношении палестинцев. Определение антисемитизма, которое использовано в распоряжении, соответствует тому, что используют Госдеп США и другие страны, но его все равно критикуют как слишком широкое. Исполнительный директор Кампании США за права палестинцев Юсеф Мунайер считает, что данный документ призван «заставить палестинский активизм замолчать», приравнивая оппозицию к антисемитизму.

NYT отмечает, что Трампа на протяжении многих лет обвиняли в антисемитских высказываниях. Недавно во Флориде он назвал израильско-американский совет «нехорошими людьми», которые все равно поддержат его переизбрание, потому что «не собираются голосовать за налог на богатство». При этом президент позиционирует себя как непоколебимый сторонник Израиля и защитник еврейских американцев.