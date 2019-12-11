Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова, сообщил ТАСС источник в мэрии.

В 11 часов начнется отпевание в храме Христа Спасителя, которое проведет патриарх Кирилл, передает «Интерфакс». Проститься с Лужковым можно будет в храме с 7:00 до 14:00. У здания мэрии со стороны Вознесенского переулка организован временный мемориал, куда можно положить цветы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет в Мюнхене после операции на сердце.