Китай стал лидером по количеству заключенных журналистов

На 1 декабря 2019 года в тюрьмах по всему миру находится 250 журналистов, 48 из них сидят в Китае. Эта страна вытеснила Турцию из лидеров в списке самого тяжелого для работы свободных СМИ места, говорится в ежегодном отчете Комитета защиты журналистов.

Авторы доклада отмечают, что в Китае число заключенных журналистов постоянно увеличивается «с тех пор, как президент Си Цзиньпин укрепил политический контроль над страной». А Турция, подавив практически все независимые СМИ, освободила журналистов, ожидающих суда или апелляции. Тем не менее, в этой стране 47 журналистов находятся под стражей.

Авторитаризм, нестабильность и протесты на Ближнем Востоке привели к росту числа журналистов, запертых в тюрьмах в этом регионе — особенно в Саудовской Аравии, которая сейчас находится на третьем месте вместе с Египтом (по 26 заключенных представителей СМИ). Также большое количество журналистов находится в тюрьмах Эритреи (16), Вьетнама (12) и Ирана (11).

В России под стражей находились семь журналистов. «Четверо из них работали в оккупированном Крыму, рассказывая о жизни крымских татар и нападении России на них», — говорится в докладе.

В этом году количество заключенных журналистов во всем мире снизилось на пять человек по сравнению с прошлым годом. А рекорд был зафиксирован в 2016 году — 273 человека. В докладе 2019 года говорится, что около 8% заключенных журналистов во всем мире составляют женщины (в прошлом году было 13%). Арестованные занимались в основном темами политики, прав человека и коррупции. 98% журналистов, заключенных в тюрьму по всему миру, являются местными жителями. Трое иностранных корреспондентов находятся в тюрьме в Саудовской Аравии, а четвертый — в Китае.

В отчете представлен срез ситуации на 1 декабря каждого года. В него не входят те, кто был освобожден ранее, а также журналисты, взятые в плен негосударственными организациями, например, группами боевиков.