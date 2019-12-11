В Германии удивились словам Путина о запросе на выдачу Хангошвили

Берлину ничего не известно о запросе Москвы на выдачу Зелимхана Хангошвили, который был убит в Германии 23 августа, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

«О запросе о выдаче в отношении убитого, поданного Россией, немецким ведомствам ничего не известно. Единственное, что мы знаем, это то, что Зелимхан Хангошвили предположительно был убит человеком с поддельными документами, выданными российскими ведомствами», — сказал Реттген в интервью Süddeutsche Zeitung (перевод Inopressa).

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже заявил, что Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, «в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек». По словам Путина, российская сторона неоднократно ставила вопрос «о выдаче этого бандита, убийцы».

С одной стороны, российский президент снимает с себя всякую ответственность за предположительно заказное убийство, пишет Süddeutsche Zeitung. С другой, он, вероятно, хочет, чтобы его считали способным на совершение этой казни. После никогда по-настоящему не раскрытых терактов 1999 года, в результате которых в Москве погибли 200 человек, тогдашний премьер-министр пообещал преследовать террористов даже в туалете и «мочить их в сортире». Право казнить перебежчиков и мнимых террористов, в том числе и за границей, Путин оставляет за собой по сей день, отмечает издание.

Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. Задержанный убийца прилетел в Германию под вымышленным именем. Возможно, он — бывший спецназовец ФСБ Вадим Красиков, писали СМИ. Немецкая прокуратура считает, что за убийством могут стоять российские власти.