Напавший на главу ЦИК признан невменяемым

В Следственном комитете сообщили о завершении расследования уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову — подозреваемый признан невменяемым.

Ахад Карабалаев, по данным следствия, 6 сентября «с целью хищения денежных средств и иных ценностей незаконно проник в жилой дом, где был застигнут Эллой Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления».

Экспертиза показала, что Карабалаев страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими. Поэтому СК настаивает на его принудительном лечении.