По делу об убийстве начальника Центра «Э» Ингушетии в розыске 20 человек

В деле об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева фигурируют 30 человек, десять из которых арестованы. Источник «Интерфакса» говорит, что число подозреваемых может возрасти.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата — московского врача Абдулахмеда Эльджаркиева застрелили 2 ноября на парковке на юго-западе Москвы. Предполагаемый убийца — 46-летний Курейши Картоев, член общины баталхаджинцев — арестован заочно и объявлен в международный розыск. Эльджаркиева связывали с убийством в конце 2018 года одного из лидеров баталхаджинцев — Ибрагима Белхороева.

Белхороев был праправнуком чечено-ингушского религиозного деятеля XIX — начала XX века шейха Батал-Хаджи Белхороева, чьи последователи объединились в религиозно-общинную группу, которая существует до настоящего времени и управляется его потомками.