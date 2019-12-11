Жители острова Бугенвиль проголосовали за независимость от Папуа–Новой Гвинеи

Итоги референдума, проводимого перед началом переговоров об условиях независимости, показали почти стопроцентное желание жителей южно-тихоокеанского острова Бугенвиль отделиться от Папуа–Новой Гвинеи. Об этом сообщает Reuters.

В опросе участвовало более 181 тыс. человек (население Бугенвиля составляет порядка 250 тыс.). 98% проголосовали за независимость. Проведение опроса является частью мирного договора, заключенного между повстанцами Бугенвиля и силами Папуа–Новой Гвинеи после десятилетней войны, закончившейся в 1998 году.

Референдум предоставлял возможность избирателям острова выбор между независимостью и большей автономией. Всего около 3 тыс. человек выбрали вариант с расширением автономии. Результаты опроса будут использованы для усиления поддержки участников переговоров со стороны Бугенвиля, когда начнется обсуждение условий независимости с правительством Папуа–Новой Гвинеи.

Вице-президент Бугенвиля Рэймонд Мазоно заявил Reuters, что переход к независимости может занять 10 лет, так как регион должен будет восстановить свои институты управления.