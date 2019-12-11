В России появился хайтек-омбудсмен

Пост общественного омбудсмена по защите высокотехнологичных компаний заняла Наталья Попова, первый замглавы фонда «Иннопрактика», возглавляемого Катериной Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Владимира Путина. Это, как пишет Forbes, следует из анонсов, опубликованных на сайте уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Наталья Попова — первый заместитель генерального директора «Иннопрактики». Также она ведет программу «Наука» на телеканале «Россия 24». Она является женой главы РФПИ Кирилла Дмитриева, писала FT.

Попова начинает свою работу с декабря. В ее задачи будет входить выработка и продвижение мер госполитики по созданию условий для развития технологических и инновационных компаний, в частности, ликвидации избыточных регуляторных требований, расширение доступа к финансовым ресурсам, введение налоговых стимулов. Другое направление — «защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, подтвердивших высокий уровень компетенций в сфере технологического и инновационного развития», следует из сообщения на сайте. Среди задач Поповой также называются работа по выявлению системных проблем в этом секторе, работа по жалобам и обращениям отдельных предпринимателей.

Ключевой площадкой, которая будет обеспечивать экспертизу проблем бизнесменов в этой сфере, станет Ассоциация быстрорастущих технологических компаний. Как рассказал Forbes руководитель экспертного совета ассоциации Дан Медовников, организация объединяет быстрорастущие высокотехнологичные компании среднего размера — «от сотен миллионов рублей до десятков миллиардов рублей». Таких компаний более 80-ти. Ассоциация была зарегистрирована Минюстом в августе.