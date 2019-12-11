Эрнст назвал ошибкой сюжет о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что в вышедшем в ноябре 2014 года сюжете о сбитом малазийском Boeing рейса MH17 была ошибочно показана версия с истребителем. Об этом он сказал в интервью The New Yorker.

В июле 2014 года рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом. 298 находящихся на борту человек погибли. Нидерланды начали международное расследование и пришли к выводу, что самолет был сбит поддерживаемыми Россией сепаратистами из российской зенитной системы.

В ходе расследования государственные СМИ России озвучивали всевозможные теории. Например, что самолет стал мишенью для украинцев из-за ошибочного убеждения, что на нем летел Путин, что он был атакован случайно в ходе учений по противовоздушной обороне, что он был сбит украинскими ВВС. В ноябре 2014 года на «Первом канале» транслировались «сенсационные» кадры: снимок со спутника, якобы снятый западными спецслужбами и переданный в Россию американским ученым. На этих снимках демонстрировалось нападение на рейс MH17 украинского истребителя. «Изображение поддерживает версию событий, о которой едва ли слышали на Западе», — заявил тогда ведущий.

Снимки, показанные в сюжете, быстро распознали как подделку. Время не совпадало с моментом, когда произошел инцидент, а у сбитого самолета были отличные от малазийского лайнера опознавательные знаки. Местность под самолетом и истребителем была вырезана из фотографий, опубликованных в интернете двумя годами ранее.

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы сделали ошибку, но не нарочно», — пишет автор статьи в The New Yorker.

В материале также говорится, что ложные истории в правильных дозах не являются катастрофическими для «Первого канала»: «Фактически они являются неотъемлемой частью постмодернистского подхода путинской системы к пропаганде». Если в советское время зрителя планомерно убеждали в официальной версии, то сегодня государственные агентства сообщают зрителям то, во что те уже склонны верить, или выпускают какофонию теорий с целью убедить вообще ни во что не верить.

«В этом случае государственный подход, похоже, сработал: год спустя опрос показал, что только около пяти процентов россиян обвиняют свое правительство или сепаратистов в катастрофе. Когда я спросил Эрнста об официальном голландском отчете, он сказал мне, что наши разногласия сводятся к вопросу веры: «Вы считаете, что голландский отчет является правдой, а я считаю, что голландский отчет непрофессиональный». Это было, как если бы мы спорили о религии или эстетике, а не совокупности фактов», — пишет автор интервью.