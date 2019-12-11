Под санкции США попал начальник полиции Грозного

США ввели экономические санкции в отношении более десяти человек из шести стран, которых подозревают в нарушении прав человека — среди них и глава управления МВД Грозного Аслан Ирасханов. Он, по утверждению США, несет ответственность за казнь 27 человек.

«Российское правительство не принимает надлежащих мер для привлечения к суду и наказания чиновников, замешанных в этих нарушениях», — цитирует заявление Госдепартамента «Голос Америки».

Люди, попавшие под санкции, не смогут распоряжаться собственностью или долями в собственности, которые находятся в юрисдикции США и принадлежат им полностью или частично. Им также запрещен въезд в Штаты. Санкции были введены в соответствии с указом о реализации Глобального закона Магнитского о подотчетности в сфере прав человека, направленного против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции.

В Мьянме под санкции попал командующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн, который допустил серьезные нарушения прав человека в августе 2017 года. «В этот период представители этнических меньшинств были убиты или ранены, часто во время бегства, солдатами, которые использовали крупное холодное оружие; другие были сожжены в собственных домах», — отмечает Минфин США.

Ливийский командир Махмуд аль-Варфалли, возглавляющий ополчение «Бригада Ас-Сайка», попал под санкции за совершение или отдачу приказа об убийстве 43 безоружных, задержанных в ходе отдельных инцидентов с 2016 года, некоторые из которых были засняты и опубликованы в социальных сетях.

В Словакии под санкции попал Мариан Кочнер за угрозы в адрес журналиста Яна Куцака, который расследовал коррупционные сделки Кочнера. Предполагают, что Кочнер нанял бывших сотрудников словацкой разведки для слежки за Куцаком, который впоследствии был убит. Словацкие власти обвинили Кочнера в найме убийцы Куцака и его невесты Мартины Куснировой. Под санкции также попали шесть принадлежащих ему компаний.