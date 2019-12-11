Шамана Габышева заподозрили в насилии над представителем власти

UPD: В якутском управлении СК опровергли информацию о возбуждении нового уголовного дела в отношении Александра Габышева.

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На якутского шамана Александра Габышева после задержания завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Об этом «Тайге.инфо» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Пока имеем неофициальную информацию от сотрудников СК, которые поделились ею с сотрудничающей с нами адвокатом Габышева Ольгой Тимофеевой», — отметил он.

По словам Прянишникова, постановления о возбуждении дела адвокатам Габышева пока не предоставили, о сути подозрений ничего не известно. Сейчас Габышев находится в якутском отделе полиции №2. Его и двоих его спутников планируют препроводить в Якутский горсуд для рассмотрения дела об административном правонарушении о неповиновении требованиям сотрудников полиции.

10 декабря Габышева задержали во время нового похода на Москву для «изгнания Путина».